В Азербайджане произошло два землетрясения

В Азербайджане произошла серия землетрясений. Об этом сообщают в центре сейсмологической службы республики.

Два землетрясения были зафиксированы у побережья Азербайджана в Каспийском море. Магнитуда первого составила 3,3, а второго достигла отметки 4,6 по шкале Рихтера. Очаг сейсмоявления был зафиксирован на глубине 18 километров. Подземные толчки, как отмечается, были ощутимы в Ленкоранском районе на юге страны.

Серия землетрясений регистрировалась в Азербайджане и 8 апреля. Тогда всего за сутки произошло пять землетрясений: магнитуда колебаний варьировалась между 4,3-5,3, а эпицентр располагался в Каспийском море.

Ранее землетрясение произошло на Северных Курилах. По своей силе оно достигло отметки 4,8. Угроза цунами в регионе не объявлялась.