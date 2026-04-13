Главам Пентагона и ФБР предрекли новые проблемы

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что министра обороны США Пита Хегсета и главу ФБР Каша Пателя могут отправить в отставку. Об этом эксперт рассказал News.ru.

По словам Дудакова, назначенное президентом США Дональдом Трампом правительство «рассыпается». Ранее Трамп отправил в отставку генпрокурора США Пэм Бонди и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Дудаков связал отставку Ноэм с непопулярностью антимиграционных рейдов. Американские СМИ писали, что президент также был недоволен работой Бонди с «файлами Эпштейна».

По мнению Дудакова, отставка также может грозить Пателю, Хегсету и многим другим.

Бывший американский дипломат Майкл Монтгомери ранее предположил, что Трамп может отправить в отставку Хегсета и Тулси Габбард, директора национальной разведки. По мнению Монтгомери, вероятность, что Трамп уволит кого-то из женщин, выше. Дипломат заявил, что Трамп никогда не берет на себя ответственность, и эти двое - «логичные козлы отпущения» в случае неудач его войны с Ираном.