США блокируют Ормузский пролив: что об этом пишут зарубежные СМИ

Решение президента США Дональда Трампа ввести блокаду Ормузского пролива может привести к срыву перемирия с Ираном и дальнейшему росту цен на нефть. Об этом пишут зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

11-12 апреля в Исламабаде прошли мирные переговоры между США и Ираном. Однако ни Вашингтон, ни Тегеран не пошли на компромиссы по ключевым пунктам. После чего

президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы начнут блокировать «все без исключения суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или выйти из него».

По данным Пентагона, морская блокада Ирана начнется с 18:00 по московскому времени и «будет беспристрастно применяться к судам всех стран, входящим в иранские порты и прибрежные районы или выходящим из них».

Американская администрация после провала первого раунда переговоров рассматривала несколько базовых сценариев дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке, в том числе и предполагающих смену власти в Тегеране, а также попытку силового прорыва блокады Ормузского пролива, пишет The Washington Post.

Также рассматривается возобновление ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к блокаде Ормузского пролива со стороны США, в качестве способа выйти из тупика в мирных переговорах, отмечает The Wall Street Journal.

По информации, которую приводит CNN, утром 12 апреля пролив пересекли четырнадцать судов, пять из которых выходили из Персидского залива, их суммарная вместимость составляет 21 миллион баррелей. Самым крупным из них был танкер, принадлежащий и эксплуатируемый китайской компанией.

При этом журналисты напомнили, что ранее США сняли санкции, которые распространялись на иранскую нефть, перевозимую по морю. Однако отмена запрета действует только до 19 апреля.

По мнению аналитиков, перекрыв пролив, Трамп мог бы ограничить ключевой источник финансирования иранского правительства и военных операций. Но этот рычаг, администрация до сих пор не решалась задействовать, так как «блокировка пролива даже для иранской нефти может привести к резкому росту цен на мировых нефтяных рынках».

Сегодня цены на нефть снова превышают 102 доллара за баррель на фоне угроз США ввести блокаду Ормузского пролива и провала переговоров, пишет Reuters.

«Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $7,32, или 7,7%, до $102,52 за баррель. Американская West Texas Intermediate выросла в цене на $7,65, или 7,9%, до $104,22 после снижения на 1,33% на предыдущей сессии», - говорится в статье.

Аналитик MST Marquee Сол Кавоник отметил, что рынок фактически вернулся к условиям, существовавшим до краткосрочного перемирия. Разница лишь в том, что теперь США блокируют и остающиеся иранские потоки нефти - до 2 млн баррелей в сутки.

Угроза Трампа заблокировать Ормузский пролив после того, как переговоры с Ираном провалились, рискует усугубить ситуацию на Ближнем Востоке и повысить вероятность дальнейших экономических трудностей во всем мире, констатировали журналисты.

В свою очередь Иран предупредил, что нанесет удары по всем портам в Персидском заливе и вблизи него, если будет введена блокада, пишет Tasnim.

«Безопасность портов в регионе - это вопрос либо для всех, либо ни для кого. (…) Угроза США вести ограничения на движение судов в международных водах являются незаконным действием и проявлением морского пиратства», - приводит заявление иранских силовиков издание.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил Financial Times, что в настоящее время изучаются «наихудшие сценарии» в связи с повышением цен на топливо. Конфликт на Ближнем Востоке и блокада Ормузского пролива вновь поставили Европу перед жесткими энергетическими реалиями.