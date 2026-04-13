Политолог-востоковед Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал провал переговоров США и Ирана в Исламабаде, а также высказался о перспективах урегулирования конфликта на Ближнем Востоке дипломатическим путем.

Ранее издание Time со ссылкой на источник сообщило, что переговоры между США и Ираном в Исламабаде не привели к подписанию соглашения из-за серьезных разногласий сторон по ключевым вопросам. Иран не согласился с рядом «красных линий», установленных администрацией президента США Дональда Трампа, включая прекращение обогащения урана, демонтаж всех основных предприятий по обогащению и вывоз из страны запасов высокообогащенного урана. Кроме того, иранская делегация не согласилась прекратить финансирование союзных воинствующих группировок в регионе и полностью открыть Ормузский пролив без взимания платы за проход.

Эксперт отметил, что провал переговоров в Исламабаде был во многом предсказуем — в том числе из‑за проблем с посредничеством Пакистана.

Провал переговоров во многом был предсказуем и отчасти стал следствием проблем с пакистанским посредничеством. Во‑первых, позиции США и Ирана изначально были противоположны — ни одна из сторон не готова была идти на уступки. Во‑вторых, сам Пакистан не пользовался безоговорочным доверием всех участников. В‑третьих, осложняющим фактором выступил конфликт Пакистана с Израилем — третьей стороной в этом противостоянии. Недавнее резкое заявление одного из пакистанских политиков в адрес Израиля дополнительно накалило обстановку, что сделало успех переговоров маловероятным». Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

По мнению политолога, после провала переговоров высока вероятность возобновления боевых действий на Ближнем Востоке, включая возможную ограниченную наземную операцию со стороны США.

«С огромной вероятностью возобновятся боевые действия, поскольку США продолжают стягивать наземные силы — стоит ожидать ограниченной наземной операции. Есть вероятность, что американцы попытаются занять иранские острова в Ормузском проливе, таким образом его эксплуатировать. Ну и вероятность нанесения новых ударов по Ирану также крайне высока», — отметил специалист.

Вместе с тем аналитик ответил на вопрос о способности Ирана противостоять потенциальным ударам США и возможной наземной операции. Каргин отметил, что у Ирана ограничены возможности для прямого ответа США или Израилю, но есть рычаги воздействия на соседние арабские страны — и это может радикально изменить расклад сил в регионе.

«Иран вряд ли сможет предпринять что‑то принципиально новое против США или Израиля. Однако он способен нанести серьёзные удары по соседним арабским странам — например, по ОАЭ и Саудовской Аравии. Если этим государствам будет нечего терять, они могут напрямую вступить в боевые действия против Ирана. В таком случае масштаб конфликта резко возрастёт, что крайне невыгодно для Тегерана. Что касается возможной наземной операции США, её сложно спрогнозировать детально, но очевидно: если американцы решатся на такой шаг, их потери окажутся значительно выше нынешних», — сказал эксперт.

Согласно данным источников портала Axios, страны-посредники надеются организовать новый раунд диалога США и Ирана до истечения срока прекращения огня 21 апреля. Каргин скептически оценил перспективы заключения мирного соглашения на этой встрече. Эксперт выразил мнение, что двухнедельный перерыв выгоден сторонам конфликта для перегруппировки, но принципиально он ситуацию не изменит.

«Вероятность того, что новый раунд переговоров состоится, довольно высока. Однако, скорее всего, это ни к чему не приведёт — позиции сторон слишком различаются. Иран добивается от США компенсаций и разрешения на ядерную программу, подчёркивая её мирный характер. Но США на такие условия не пойдут: Дональд Трамп настаивает, что у Ирана вообще не должно быть ядерной программы, и от этой позиции он не отступит. Кроме того, американская сторона не готова выплачивать какие‑либо компенсации», — подчеркнул политолог.

В настоящее время перспективы дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана крайне низки из‑за непримиримых позиций сторон, подчеркнул специалист. Ключевые требования США и встречные условия Ирана взаимно исключают друг друга — компромисс практически невозможен.

«Требования США к Ирану — ограничение ракетных сил, прекращение поддержки прокси‑сил, отказ от любой ядерной программы и срочная разблокировка Ормузского пролива — для Тегерана неприемлемы. В свою очередь, для Вашингтона неприемлемы встречные требования Ирана: выплаты компенсаций и вывод американских военных баз с Ближнего Востока. Единственное возможное соглашение, о котором пока есть инсайды, — разморозка иранских активов. Но это лишь частный пункт: по всем остальным вопросам позиции сторон остаются непримиримыми. Соответственно, перспективы урегулирования конфликта дипломатическим путём крайне низки», — заключил политолог.

