Фон дер Ляйен призвала «усвоить уроки» Орбана и отменить принцип единогласия в ЕС

Газета.Ru

Евросоюзу необходимо усвоить уроки от уходящего в отставку премьера Венгрии Виктора Орбана и отменить принцип единогласия по вопросам внешней политики. Об этом заявила глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чьи слова приводит "Европейская правда".

© Газета.Ru
"Я считаю, что мы также должны взглянуть на усвоенные уроки внутри Европейского Союза. Например, я считаю, что переход к голосованию квалифицированным большинством во внешней политике – это важный способ избежать системных блокировок, которые мы видели в прошлом", – заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что ЕС должен "использовать этот импульс сейчас" и двигаться вперед в этом вопросе.

12 апреля на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней она "взяла" 138 мест в парламенте, а "Фидес" — 54. Виктор Орбан признал результат и поздравил Мадьяра с победой.