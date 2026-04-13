Что говорят мировые лидеры о победе оппозиции на выборах в Венгрии

Оппозиционная партия «Тиса» Петера Мадьяра получила конституционное большинство на выборах в парламент Венгрии. РБК рассказал, как на победу оппонента Виктора Орбана отреагировали мировые лидеры.

Европейские политики оказались рады победе Мадьяра. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Венгрия выбрала Европу».

«Европа всегда выбирала Венгрию. Страна возвращается на свой европейский путь, союз становится сильнее», — добавила она.

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что демократический дух венгерского народа показала высокая явка — люди «высказались и их воля ясна».

«Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с Петером Мадьяром, чтобы сделать Европу более сильной и процветающей», — заявил Кошта.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна приветствует «победу демократического волеизъявления» и приверженность венгерского народа «ценностям ЕС». Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил Мадьяра с победой на выборах, заявив, что с нетерпением ждет совместной работы.

Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила главу «Тисы» с победой на выборах, а также поблагодарила Орбана за интенсивное сотрудничество в последние годы.

«Италию и Венгрию связывают глубокие узы дружбы, и я уверена, что мы продолжим конструктивное взаимодействие в интересах наших народов и перед лицом общих вызовов на европейском и международном уровне», — заявила она.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также поздравил Мадьяра с победой, заявив, что это «исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Польский премьер Дональд Туск также выступил с поздравлением в адрес «Тисы».

«Венгрия. Польша. Европа. Снова вместе! Славная победа, дорогие друзья! Русские, домой!», — написал он.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с глубоким уважением принимает решение граждан Венгрии и готов к интенсивному сотрудничеству с новым главой правительства.

«Убежден, что у Словакии, Венгрии и всей Центральной Европы сохраняется серьезная заинтересованность в восстановлении работы нефтепровода "Дружба"», — заявил Фицо.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал результаты выборов «большой победой» для Венгрии и Европы, а также поздравил будущего премьер-министра. Владимир Зеленский тоже поздравил Мадьяра и его партию с победой, заявив, что важно, когда «побеждает конструктивный подход». По его словам, Украина «всегда стремилась к добрососедским отношениям» со всеми странами Европы и готова развивать сотрудничество с Венгрией.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Мадьяра от имени грузинского народа. Кроме того, он поблагодарил Орбана и его команду за многолетнюю поддержку национальных интересов Грузии.

Отмечается, что ни президент США Дональд Трамп, ни вице-президент Джей Ди Вэнс, пока не комментировали итоги голосования, однако о победе Мадьяра высказались представители Демократической партии.

«Джей Ди Вэнс за 48 часов дважды доказал, что он слабак. Поздравляю народ Венгрии — сегодня победили демократия, свобода слова и права человека. Надежда есть», — заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон назвала победу «Тисы» концом для «автократического режима Виктора Орбана». По ее мнению, это «победа не только Венгрии, но и всех людей в мире, кто ценит демократию».