Трампа назвали «грандиозным нарциссом»

Психиатр Василий Шуров назвал президента США Дональда Трампа «грандиозным нарциссом» и эгоцентриком. Об этом врач рассказал News.ru.

Ранее Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social вызвавшую споры картинку. На сгенерированном искусственным интеллектом изображении президент США предстал в образе Иисуса Христа. Эта публикация появилась после резкой критики Трампа в адрес папы римского Льва XIV.

Лев XIV ранее предостерег от «мании всемогущества», которая подпитывает войну между США и Ираном. Он призвал участников конфликта остановиться. Трамп ответил, что ему «не нужен папа, считающий, что иметь ядерное оружие для Ирана - нормально».

«Трамп - <…> суперграндиозный нарцисс и эгоцентрик. Трамп должен быть всегда в центре, все должны им восхищаться, никто не имеет права его критиковать», - отметил Шуров.

Психиатр добавил, что Трамп хочет быть «круче папы римского и чтобы все называли его папочкой».