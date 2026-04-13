Странам НАТО намекнули на проблемы с Россией из-за США

Гарантии безопасности со стороны США могли подтолкнуть страны Восточной Европы к более жесткой политике в отношении России. Об этом говорится в статье журнала Foreign Affairs.

«Убеждая союзников в том, что он встанет на их защиту, Вашингтон подталкивал политиков в Восточной Европе к более безрассудной внешней политике, чем та, которую они могли бы проводить, если бы знали, что им придется в одиночку расхлебывать последствия своих действий», — сказано в сообщении.

Издание выразило мнение, что именно из-за членства в НАТО страны восточном фланге альянса ослабили двусторонние отношения с Россией.

Ранее Foreign Affairs отметило, что Соединенные Штаты могут добиться значимого прогресса в отношениях с Москвой и Пекином только через существенную реструктуризацию своих альянсов в Евразии.