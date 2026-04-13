Франция и Британия проведут конференцию по Ормузскому проливу

Франция и Британия проведут международную конференцию, на которой планируется обсудить обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X.

"В ближайшие дни мы совместно с Великобританией организуем конференцию с участием стран, готовых вместе с нами внести свой вклад в многонациональную мирную миссию, которая призвана восстановить свободу судоходства в проливе", - написал он.

Макрон назвал ее "строго оборонительной миссией", которая не будет связана с воюющими сторонами. По его словам, она будет развернута, "как только позволит ситуация".

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе. Французский лидер также настаивал на важности полного соблюдения режима прекращения огня, в том числе в Ливане.