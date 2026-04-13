В Европе признали, что странам ЕС скоро придется вводить общую воинскую повинность

Странам Евросоюза может снова потребоваться обязательная военная служба. Об этом в интервью испанской газете El Pais заявил глава Европейского оборонного агентства (EDA) генерал Андре Денк.

По его словам, необходимость во введении всеобщей воинской повинности зависит от того, по какому сценарию будут разворачиваться события на мировой арене вокруг Европы в ближайшем будущем.

"Обязательная военная служба может снова потребоваться в зависимости от того, как будут развиваться события вокруг нас", — заявил Денк.

Он привел в пример собственную 17-летнюю дочь, которая поступает в офицерскую школу бундесвера, и заявил, что далеко не все молодые люди разделяют ее желание служить стране, поэтому проблема нехватки военных кадров, скорее всего, приведет к возврату призыва — по крайней мере, в Германии. Европа стала тратить на оборону все больше, но не обязательно эффективнее: несмотря на значительные усилия и модернизацию оборонной промышленности, континент до сих пор не закрыл критические пробелы в своих военных возможностях, считает Денк.

Особое внимание, по мнению генерала, следует уделить беспилотникам, системам борьбы с ними, а также передовой и постоянно развивающейся интегрированной противовоздушной обороне. Денк убежден, что европейские вооруженные силы должны оставаться в национальном ведении, а их ключевая задача — быть хорошо обученными и оснащенными для совместных действий по защите территории и граждан ЕС. Проект создания единой европейской армии он назвал нереалистичным.

По словам генерала, на фоне риторики Вашингтона ЕС должен перестать воспринимать США как надежного союзника и начать полагаться на собственные силы. Решение Денк видит в закупках вооружений внутри Евросоюза для достижения "настоящей независимости".