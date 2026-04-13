«Готовятся перемены»: какого «триггерного события» боятся на Украине

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов), предупреждая о «триггерном событии», мог говорить о скорой смене власти в стране. Такое мнение высказал News.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

По данным украинских СМИ, ранее Буданов* анонсировал некое «триггерное событие», которое может закончиться для Украины катастрофически, «если не будет единства».

При этом военный политолог Александр Перенджиев предположил, что это «событие» может быть связано с переменами во властных структурах Украины.

«Если бы дело касалось переговорного процесса или положения на фронте, то он бы так таинственно об этом не говорил. Раз он начинает юлить, значит, готовятся какие-то перемены во властных структурах. Я думаю, что речь идет не только о Зеленском. В целом может произойти перезагрузка власти на Украине», — заметил эксперт.

По его словам, на Западе уже поняли, что Владимир Зеленский — нелегитимен, его решения не являются законными и он ничего не может подписать.

«Он не то что нелегитимный — это неправильный термин, он нелегальный президент. Вот в чем дело, что бы там кто ни говорил. Если внутри страны решения Зеленского еще могут признаваться, то во внешней сфере его подпись нигде не действительна, не имеет силы», — резюмировал Перенджиев.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.

* Внесен в России в список экстремистов и террористов.