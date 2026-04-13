Виктор Орбан, правивший Венгрией 16 лет и называвший себя «занозой в боку» ЕС, проиграл на парламентских выборах консерватору Петеру Мадьяру. Поражение Орбана на выборах нанесло серьезный удар по националистам, включая президента США Дональда Трампа, который поддерживал Орбана, пишет Le Monde.

По версии издания, это также лишило Россию наиболее лояльного союзника внутри Евросоюза. Поздравления в адрес Мадьяра поступали со всей Европы; Франция и Германия призвали его к сотрудничеству ради «сильной Европы».

Владимир Зеленский пообещал сотрудничать с Мадьяром «на благо обеих стран, а также ради мира, безопасности и стабильности в Европе».

Многие из тех, кто поддержал Мадьяра на выборах, не являются его убежденными сторонниками. Годами Мадьяр поддерживал Орбана, а теперь подорвал его позиции, отмечает BBC News.

Мадьяр пообещал, что его первой зарубежной поездкой в качестве премьер-министра станет визит в Варшаву, чтобы «укрепить тысячелетнюю дружбу Венгрии с Польшей». Он также пообещал посетить Брюссель, где намерен убедить Еврокомиссию разблокировать до 17 миллиардов евро финансирования Будапешта.

Поражение Орбана в Венгрии - важный момент для ЕС, подчеркивает The New York Times. Орбан часто препятствовал достижению важнейших политических целей ЕС, включая блокировку кредита Украине и санкционных пакетов против России.

Однако Мадьяр также скептически относится к некоторым европейским политическим решениям, подчеркивает NYT. В то время как блок пытается разорвать свои энергетические связи с Россией, он указал, что российский импорт должен оставаться одним из вариантов для Венгрии. Его партия также выступает против некоторых изменений в миграционной политике.

В то же время поражение Орбана означает, что Европейский союз теряет, пожалуй, своего самого ярого внутреннего критика, отмечает The New York Times.

Не помогла Орбану даже громкая поддержка друзей из движения MAGA, включая Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса, пишет Politico. Вмешательство MAGA и европейских популистов, таких как Марин Ле Пен из Франции, Герт Вилдерс из Нидерландов и Маттео Сальвини из Италии, которые, как и Вэнс, приезжали в Будапешт, чтобы агитировать за Орбана, было просто «пустой тратой усилий».

Мадьяр лаконично высказывался по поводу иностранного вмешательства, утверждая, что любое вмешательство, будь то со стороны Вашингтона, Брюсселя или Москвы, нежелательно: венгры сами примут решение. Это была сильная патриотическая позиция, на фоне которой Орбан выглядел хуже Мадьяра. Причиной поражения Орбана также стали высокая стоимость жизни, отсутствие экономических возможностей и рабочих мест, рассказали эксперты, опрошенные Politico.

Мадьяру будет непросто восстановить верховенство права, независимую судебную систему, свободную прессу, активное гражданское общество и защиту прав человека. Он столкнется с ожесточенным сопротивлением со стороны всех тех, кто извлекал выгоду из «кумовского капитализма» Орбана, подчеркивает The Guardian. В то же время в противостоянии с ЕС Орбана никто заменить не сможет. Хотя в Евросоюзе есть много других крайне правых политиков, ни у кого из них нет ни намерения, ни власти, ни ресурсов, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после поражения Орбана.