Зеленский рассказал о военном сотрудничестве с постсоветскими странами

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова о деятельности военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ближнем Востоке, затронув тему сотрудничества со странами Южного Кавказа. Подробности обсуждения он описал в своем Telegram-канале.

«Доклад Рустема Умерова по итогам первого этапа работы с нашими партнерами в Ближнем Востоке и Заливе (...) Обсудили потенциал совместной работы с государствами Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Азии», — рассказал Зеленский. Конкретные страны кавказского региона он не назвал.

Украинский лидер также заявил о продолжающиеся коммуникации по военному треку со странами Ближнего Востока и Турцией. Кроме того, он также объявил о запросе на такого рода сотрудничества со стороны Ирака.