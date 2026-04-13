В Германии разгорелся новый громкий скандал из-за слов Мерца о мигрантах

В Германии разгорелся политический спор после заявления канцлера Фридриха Мерца о связи роста насилия с миграцией. Выступая в Бундестаге, глава правительства заявил, что страна должна открыто говорить о причинах преступности и о том, что «заметная часть» таких преступлений связана с группами мигрантов. Слова канцлера вызвали резкую критику со стороны партий «Зеленые» и «Левые», пишет BILD.

Парламентский пресс-секретарь МВД Кристоф де Врис поддержал Мерца, указав на статистику: по его данным, иностранные подозреваемые непропорционально часто фигурируют в делах о насильственных и тяжких сексуальных преступлениях.

Особенно высокие показатели у граждан Сирии, Афганистана, Ирака и Марокко. Например, число подозреваемых в насилии среди сирийцев почти в 11 раз выше на 100 тыс. человек, чем среди граждан Германии.

При этом де Врис отметил, что большинство мигрантов, особенно из ЕС, Южной Америки и значительной части Азии, живут в Германии законно и мирно. Однако миграция из арабского мира, по его словам, за последнее десятилетие сделала страну менее безопасной, особенно для женщин.

Эксперты напоминают, что на статистику также влияют возраст, пол, социальное положение и условия проживания, а данные касаются подозреваемых, а не осужденных.