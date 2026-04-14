Папа Римский отказался от визита в США из-за критики политики Трампа

Нынешний глава Ватикана стал первым понтификом из США и при этом выступает с критикой политики американской администрации. Он высказывается против ряда решений, включая миграционную политику и действия, связанные с конфликтом в Иране. Об этом сообщают «Новости Mail».

Сообщается, что папа римский фактически вступил в противостояние с президентом США Дональдом Трампом, осудив его действия и отказавшись от визита в США по случаю 250-летия страны, передает портал.

Ранее глава Белого дома заявил, что ему не нужен понтифик, выступающий против его политики. Трамп отметил, что «Льва не было бы в Ватикане», не будь он в Белом доме. Американский лидер призвал папу римского перестать угождать «левакам-радикалам» и «сосредоточиться на том, чтобы быть великим папой, а не политиком».

В начале апреля издание The Free Press со ссылкой на осведомленный источник писало, что представители Пентагона на закрытой встрече в январе угрожали Ватикану после критики внешней политики США, высказанной Львом XIV.