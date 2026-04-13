Названы последствия поражения Орбана для России

Политолог Юрий Самонкин считает, что Венгрия не разорвет отношения с Россией после проигрыша премьера Виктора Орбана на выборах. Об этом сообщает News.ru.

На выборах 12 апреля партия «Фидес» Орбана уступила оппозиционной «Тисе», которую возглавляет Петер Мадьяр. Мадьяр пообещал восстановить западную ориентацию Венгрии и положить конец зависимости от российских энергоносителей к 2035 году. В то же время он заявил о стремлении к «прагматичным отношениям» с Москвой.

По словам Мадьяра, прагматизм означает, что венгры не имеют права вмешиваться во внутренние дела России, а россияне - в дела Венгрии. Он подчеркивал, что Россия и Венгрия - суверенные страны, которые уважают друг друга, но им «не обязательно нравиться друг другу».

«Я не думаю, что Венгрия будет полностью разрывать отношения с Россией. <…> Венгерско-российские экономические связи остаются стабильными», - так Самонкин прокомментировал итоги выборов.

По мнению политолога, торгово-экономические отношения Венгрии с Россией будут играть главную роль. Самонкин считает, что и при Мадьяре Будапешт в первую очередь будет думать о национальных интересах.