Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был единственным лидером в ЕС, которому хватало смелости отстаивать весьма жесткую позицию, но сейчас власть в стране сменилась на слабую. Такое мнение высказал член Европарламента Герт Вилдерс, пишет Telegram-канал Пул N3.

12 апреля в Венгрии при рекордной явке избирателей прошли парламентские выборы. По итогам голосования, оппозиционная партия «Тиса» займет 138 мест в парламенте страны, а партия действующего премьер-министра Виктора Орбана получила всего 55 мест. Виктор Орбан, в течение 16 лет руководивший Венгрией, теряет свой пост.

По мнению члена Европарламента Герта Вилдерса, голосование в Венгрии стало «печальным днем».

«Орбан был единственным лидером в ЕС, у которого хватало смелости. (…) Благодаря ему Будапешт стал островком безопасности по сравнению с Амстердамом, Брюсселем или Парижем. Теперь же у власти — слабые политики», — заявил он.

Напомним, что ранее Будапешт заблокировал финансирование для Киева в размере 90 млрд евро и принятие 20-го пакета санкций против России на фоне прекращения работы нефтепровода «Дружба». В ходе саммита глав ЕС 19 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил свое решение, отметив, что «сломил нефтяную блокаду, навязанную Владимиром Зеленским».