Поражение Орбана назвали «поворотным моментом» для Европы

Поражение премьер-министра Виктора Орбана стало "поворотным моментом" для Европы и оно может "встряхнуть" ЕС. Об этом пишет турецкое издание Haberturk.

"Орбан, близкий друг президента России Путина и президента США Трампа, стал экзистенциальной угрозой для Евросоюза, особенно из-за его вето на многие совместные решения, в частности, касающиеся Украины, а также из-за подозрений в том, что он "сообщал Путину о том, что обсуждалось на некоторых саммитах лидеров"", – отмечает СМИ.

Haberturk пишет, что после поражение Орбана ЕС "вздохнул с облегчением", а европейские лидеры увидели в результатах венгерских выборов "начало фундаментальных перемен" после многолетнего конфликта.

Также СМИ отмечает, что администрация ЕС из-за вето Орбана даже планировала "изменить фундаментальную структуру" всего союза. Однако после победы оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра ситуация может начать меняться.

12 апреля на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней она "взяла" 138 мест в парламенте, а "Фидес" — 54. Виктор Орбан признал результат и поздравил Мадьяра с победой.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Венгрия возвращается к европейскому пути. Также канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил венгерскую оппозицию с победой на выборах. Мадьяр же пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО.