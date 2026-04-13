Победа оппозиции на выборах в Венгрии может внести коррективы в отношения Будапешта и Москвы, но не приведёт к радикальному разрыву. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Вадим Трухачёв, говоря о возможных сценариях развития российско‑венгерского диалога после смены власти в стране.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил в беседе с газетой Nepszava, что Будапешту придётся вести переговоры с Москвой. При этом он добавил, что энергетическая зависимость Венгрии будет сохраняться ещё некоторое время. «Необходимо усилить диверсификацию, но это не произойдёт в одночасье. При необходимости мы будем вести переговоры, но друзьями мы не станем», — добавил Мадьяр.

Трухачёв отметил, что оценивать будущее российско‑венгерских отношений стоит не по громким заявлениям, а по реальным действиям нового руководства Венгрии и формальным документам, которые оно представит.

Надо всегда смотреть не на заявления, а на действия и на принимаемые документы. Когда Мадьяр представит новую концепцию внешней политики Венгрии, тогда от этого можно будет плясать. Однако уже сейчас можно себе примерно представить, что там будет. Вадим Трухачев Политолог, доцент Финансового университета

По мнению эксперта, в переговорах с Россией Будапешт сосредоточится на пересмотре долгосрочных энергетических контрактов. При этом полностью отказаться от российских энергоресурсов Венгрия не сможет — из‑за дефицита альтернативных источников страна продолжит закупать нефть и газ у РФ, хотя и на краткосрочной основе.

«Мадьяр будет разговаривать с Россией о разрыве контрактов на достройку АЭС «Пакш‑2» и о разрыве долгосрочных контрактов на поставки нефти и газа. Сохранятся только краткосрочные контракты. Не будет хватать Венгрии из других источников газа и нефти — она купит у России. Вот такого рода будет диалог. Ну и поскольку там АЭС всё‑таки советского образца, то обслуживание старых энергоблоков, наверное, у Росатома не отнимут. Но не более того», — заявил специалист.

Анализируя исторический контекст, политолог отметил: о «дружбе» между Москвой и Будапештом говорить не приходится ни сейчас, ни в прошлом. В перспективе отношения двух стран вернутся к «норме»: Венгрия не окажется в авангарде антироссийской политики ЕС, но и особых связей с Москвой выстраивать не станет.

«При Викторе Орбане дружбы никакой не было. Какая там дружба? У нас очень сложная история взаимоотношений для того, чтобы вообще можно было бы говорить о какой‑то дружбе. Нет её и не было. Сейчас просто отношения вернутся к норме… Венгрия станет усреднённым для Евросоюза случаем отношений с Россией. Она не будет в русофобском авангарде, но никаких особых отношений больше не будет. Тем более что объективно условий для таких особых отношений не было», — сказал он.

Говоря о перспективах поддержки Украины со стороны Венгрии, эксперт выделил ключевой фактор: позиция Мадьяра будет напрямую зависеть от статуса венгерского меньшинства в Закарпатье. Если Киев пойдёт на предоставление территориальной автономии, Будапешт может расширить помощь Киеву — вплоть до поставок вооружений. В противном случае Венгрия формально не станет препятствовать поддержке Украины со стороны ЕС, но сама в ней участвовать не будет.

«Если Украина предоставит территориальную автономию венграм в Закарпатье, то Мадьяр окажет Украине полную поддержку, включая оружие. А если не предоставит, ну, он не будет мешать Евросоюзу поддерживать Украину, но сам в этом участвовать не станет. Вот примерно так. По вопросу Украины, между ним и Орбаном, как раз в отличие от вопроса России, там расхождения очень небольшие», — заключил эксперт.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Евросоюз хочет устроить «проверку» будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру.