Рубио примет участие в переговорах послов Израиля и Ливана

В предстоящих во вторник прямых переговорах в Вашингтоне между Израилем и Ливаном примет участие госсекретарь США Марко Рубио. Об этом со ссылкой на чиновника Госдепартамента сообщает телеканал CNN.

В состав американской делегации также войдут американский посол в Бейруте Мишель Исса и советник Госдепартамента Майкл Нидхэм. Представителей Израиля и Ливана возглавят послы Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Моавад, которые будут вести взаимный диалог по вопросам безопасности и суверенитета.

По словам собеседника телеканала, встреча в Вашингтоне станет продолжением переговоров об обеспечении долгосрочной безопасности северной границы Израиля и восстановлении полного суверенитета правительства Ливана над своей территорией и политической жизнью. Чиновник подчеркнул, что Израиль находится в состоянии войны с шиитской группировкой «Хезболла», а не с официальными властями Ливана, поэтому не имеется причин, по которым два соседа не должны разговаривать друг с другом.

Рубио назвал конфликт на Украине «не войной США»

13 апреля заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати заявил, что группировка выступает против прямых переговоров Ливана и Израиля.

Ранее лидер «Хезболлы» заявил о продолжении войны с Израилем.