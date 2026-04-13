Союзники Орбана поздравили его оппонента

Премьер-министры Словакии и Чехии Роберт Фицо и Андрей Бабиш, известные как близкие политические союзники главы правительства Венгрии Виктора Орбана, поздравили его оппонента Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии. Об этом сообщает The Guardian.

Фицо заявил о готовности к «интенсивному сотрудничеству с новым премьер-министром» и выразил благодарность его предшественнику Орбану. Бабиш пообещал «всегда конструктивно сотрудничать с тем, кого выберут избиратели».

Чешский премьер-министр отметил, что противостоять такому сильному сопернику, как Орбан, было непросто, однако Мадьяр заслужил доверие большинства венгров и внушает большие надежды.

Ранее Мадьяр выступил перед сторонниками и пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО. В частности, он заявил о намерении предпринять визит в Брюссель, чтобы разблокировать замороженное при премьер-министре Викторе Орбане европейское финансирование.