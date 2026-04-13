Франция отложила операцию в Ормузском проливе до конца конфликта

Франция готова поддержать операцию по обеспечению судоходства в Ормузском проливе только после завершения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД страны Бенжамен Аддад, сообщает телеканал TF1.

По его словам, Париж выступает за деэскалацию и дипломатическое урегулирование, включая решение вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Он подчеркнул, что возможная миссия по разблокировке пролива будет реализована уже после окончания боевых действий, а не в их ходе.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. По его словам, ВМС США намерены контролировать движение судов, входящих и выходящих из акватории, с предупреждением о жестком ответе на возможные атаки со стороны Ирана.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявлял о подготовке международной миссии оборонительного характера для защиты танкеров и портовой инфраструктуры в проливе. По его словам, Франция совместно с партнерами готова организовать сопровождение судов после стабилизации обстановки в регионе.

Обострение ситуации началось в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран атаковал израильские цели и военные объекты США на Ближнем Востоке.

В начале апреля американская сторона объявила о достижении договоренности с Ираном о временном прекращении огня сроком на две недели.