«Венгры обрушили власть Орбана после 16 лет правления»

Новообразованная оппозиционная партия свергла премьера Венгрии Виктора Орбана на исторических выборах, которые определят отношения страны с Евросоюзом, Россией и администрацией президента США Дональда Трампа, рассказало агентство Bloomberg. Партия «Тиса» получит 69 процентов парламентских мандатов против 28 процентов у партии «Фидес» Орбана. Орбан признал поражение на выборах, заявив сторонникам, что результат был для него «болезненным». Мадьяр, 45-летний бывший член «Фидес», за последние два года мобилизовал страну своим посланием о переменах перед лицом «всё более авторитарного режима». Bloomberg назвало результаты выборов «ударом» для России и США, которые хотели бы, чтобы Орбан сохранил свой пост.

Президент США Дональд Трамп неоднократно поддерживал Орбана и за несколько дней до голосования отправил вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт. По версии Bloomberg, Москва полагалась на венгерского лидера, чтобы посеять раздор в ЕС, заблокировать помощь Украине и ослабить санкции. Его отставка, вероятно, откроет путь к выделению Украине кредита в 90 миллиардов евро. Проигрыш Орбана также знаменует собой поражение для националистического лагеря в Европе. Bloomberg подчеркивает, что победе Мадьяра помогло растущее недовольство кумовством, стагнацией экономики и стремительным ухудшением качества государственных услуг. Лидер оппозиции поклялся сместить ключевых сторонников Орбана, включая президента, главного прокурора и судей. Также Мадьяр пообещал ввести ограничение в два срока для премьеров. Он заявил, что это лишит Орбана, который был премьером 16 лет, возможности баллотироваться в будущем.

«Что теперь будет с Ираном?»

Что произойдет после провала мирных переговоров между Ираном и США в Пакистане? Разрыв между двумя сторонами по двум важнейшим вопросам - иранской ядерной программе и Ормузскому проливу - в итоге оказался слишком велик, пишет британский журнал The Spectator. Вернется ли война? Что означает провал соглашения для хрупкого двухнедельного перемирия? Кто виноват в срыве переговоров? Пока что конкретных фактов о том, что именно произошло в Исламабаде, мало. Первым выступил Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую сторону. Он заявил, что США сделали иранскому режиму «последнее и наилучшее предложение», но безрезультатно. Когда его спросили, почему США решили выйти из переговоров в Исламабаде, Вэнс сказал, что Штаты не услышали «обещания, что иранцы не будут стремиться к обладанию ядерным оружием». Вице-президент не ответил на вопрос, собираются ли США снова воевать.

У Ирана своя версия событий. Тегеран обвинил Америку в «необоснованных требованиях», которые привели к срыву переговоров. Суровая реальность такова, что по существенным вопросам между двумя сторонами по-прежнему существует слишком большой разрыв. Это делает успешное урегулирование конфликта путем переговоров весьма маловероятным. Трамп, похоже, не намерен уступать. Вчера он заявил журналистам, что для него «не имеет значения», будет ли сделка или нет. США заявили, что американские войска начнут обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе. Это не понравилось Тегерану. Корпус стражей исламской революции пригрозил «жестко» расправиться с любыми военными судами, проходящими по этому водному пути. До компромисса, похоже, всё так же далеко. Тегеран, ошибочно или нет, считает, что у него есть время, и тоже не спешит идти на уступки.

«В чем изъян западных гарантий безопасности Украине?»

В начале 2025 года Франция и Британия создали так называемую «Коалицию желающих» - форум стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности. Для Европы это был способ показать Дональду Трампу, что европейцы серьезно настроены и хотят внести больший вклад в переговоры, пишет The National Interest. Ключевым вопросом в этих дискуссиях было то, как можно построить мир таким образом, чтобы через несколько лет не произошел новый конфликт. Однако дискуссии и переговоры о гарантиях безопасности для Украины мало способствовали прекращению конфликта. Парадоксально, но этот процесс лишь отдалил конец боевых действий.

Далеко идущие предложения Лондона и Парижа о размещении сухопутных войск на Украине повысили ставки для Кремля и усилили его настороженность. По версии NI, это снизило и без того низкую готовность России к компромиссам и уступкам. Россия категорически отвергает идею размещения иностранных войск на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что присутствие на Украине войск стран НАТО под любым флагом «представляет собой ту же угрозу, [что и вступление Украины в НАТО]». Кроме того, дискуссия о гарантиях безопасности носит теоретический характер, поскольку не может предсказать конкретную ситуацию на местах. Условия прекращения интенсивных боевых действий определят характер и устойчивость будущего соглашения. Обсуждение второго шага (обеспечение прекращения огня) без четкого плана действий по достижению первого (достижение прекращения огня) лишь отвлекает от решения проблемы, а не помогает с ней справиться.

«Не лучший день для Америки»

Заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, что переговоры с Ираном представляли собой «последний и лучший шанс» завершить войну, - плохой знак, считает полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, об этом он рассказал в соцсети X. Он заявил, что дипломатия так не работает. На переговоры о прекращении войны во Вьетнаме ушли годы, а на переговоры о перемирии, положившем конец Корейской войне, - полтора года. Думать, что одна дипломатическая встреча остановит войну, крайне нереалистично. По мнению Дэвиса, если это действительно было последнее предложение, то это были вовсе не переговоры, а всего лишь ультиматум с требованием капитуляции.

Маловероятно, что Иран примет такие условия, и, скорее всего, это просто запустит обратный отсчет до возобновления войны. Проблема для США заключается в том, что те же причины, по которым они не добились военных успехов в первые шесть недель, всё еще существуют, и вряд ли американцы добьются успеха и в следующие шесть недель. Тем временем Иран сохранит контроль над Ормузским проливом, цены на нефть останутся высокими, а дефицит удобрений продолжит оказывать сильное давление на мировую экономику, особенно в США. Это был «не лучший день для Америки», заключил Дэвис.

Иран отвергает заявления США об Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) «категорически отверг» утверждения центрального командования США о прохождении американских военных кораблей по Ормузскому проливу, сообщает Press TV. Подполковник Ибрахим Зольфакари подчеркнул, что разрешения на проход по этому стратегически важному водному пути находятся в компетенции вооруженных сил Ирана.

Отдельно военно-морские силы КСИР заявили, что любая попытка военных судов пройти через Ормузский пролив столкнется с жестким противостоянием. Представители КСИР заявили, что проход будет разрешен только гражданским судам в соответствии со специальными правилами. На выходных США заявили, что корабли Frank E. Peterson и Michael Murphy прошли по Ормузскому проливу и действуют в Персидском заливе «в рамках более широкой миссии по очищению от морских мин».