Венграм было все равно, покатится ли страна в пропасть вместе с европейцами, лишь бы у власти был не Орбан, а кто-то другой, сказал в эфире НСН Габор Штир. Правящую коалицию Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном сгубило то, что их лица надоели венграм за 16 лет, объяснил в интервью НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра ранее победила на парламентских выборах в Венгрии, получив конституционное большинство. Орбан уже признал поражение правящей коалиции «Фидес», а Мадьяр пообещал, что Венгрия вновь станет сильным союзником Евросоюза и НАТО.

Штир объяснил, что сгубило Орбана. «Орбан и "Фидес" заслужили то, что произошло. 16 лет усталости от Орбана и этой партии – это уже было заметно, но многие в Венгрии думали, что сейчас не время начинать такие эксперименты. Однако лошадей на переправе все же поменяли. Было очень много ошибок: коррупция, воровство, инфляция, экономический стиль управления. Венгерское общество очень хотело видеть новое лицо: все равно, кто будет, но другой. Не важно, что он будет делать и куда в этой международной ситуации пойдет Венгрия – вместе с европейцами в пропасть или попробует сменить европейский курс. Общество не думало об этом, люди хотели что-то новое. Теперь лучше не будет 100%, надеемся, что не будет хуже», - констатировал он.

При этом Штир считает, что ЕС теперь не позволит Венгрии вести с Россией переговоры о поставках энергоносителей.

«Внешнеполитический курс поменяется, иначе новое правительство не получит европейские деньги. Соответственно, изменится отношение и к России, и к Украине, и к Евросоюзу. Мы больше не будем спорить, а как хороший ученик будем сидеть и поднимать руку, но, надеюсь, что какой-то прагматизм останется. Они открыто говорили, что надо вернуть страну в европейское русло: теперь как европейский мейнстрим скажет, мы так тоже будем делать. При этом я не верю, что Брюссель разрешит вести переговоры с Россией», - заключил собеседник НСН.

Перед выборами Петер Мадьяр обещал, что новое правительство Венгрии не будет проукраинским. Он также выразил готовность вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку энергозависимость Венгрии от России останется, напоминает «Радиоточка НСН».