Глава МИД Турции допустил продление перемирия между США и Ираном

Режим прекращения огня между Соединёнными Штатами и Ираном может быть продлён для продолжения диалога, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в интервью агентству Anadolu.

Анкара фиксирует позитивные изменения в позициях сторон. По мнению дипломата, и Вашингтон, и Тегеран в настоящее время демонстрируют искреннюю заинтересованность в сохранении мира.

Фидан подчеркнул, что продление перемирия необходимо для обеспечения устойчивости переговорного процесса и поиска долгосрочных решений.

«Стороны могут продлить прекращение огня и на 45 дней, и на 60 дней, чтобы тем самым продолжить переговорный процесс», — заявил министр.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединённые Штаты 13 апреля заблокируют корабли, входящие в иранские порты и выходящие из них.