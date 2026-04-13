Политики Евросоюза постоянно твердят о неизбежности большой войны, хотя социологические опросы показывают, что воевать европейцы не хотят. Как сообщает РИА Новости, США поставили Европу в безвыходное положение.

Французский социологический центр Cluster17 провел опросы в Бельгии, Германии, Испании, Италии, Польше и Франции. Респондентов спрашивали и об отношении к США: 36% опрошенных считают американцев угрозой для Европы, и только 12% видят в них союзников.

Особенно сильны антиамериканские настроения в Испании, где Штаты потенциальным противником считают 51% участников опроса. В Германии показатель составил 30%. Единственным исключением стала Польша, где угрозу от американцев видят только 13% опрошенных, а союзниками их считают 24%.

Не обошлось в опросах и без «китайской угрозы», однако лишь в двух странах ее считают более существенной, чем американская — Франции и той же Польше.

Антиамериканизм Испании проявился и в том, что в Мадриде категорически выступили против иранской кампании, отказавшись поддерживать боевые действия. Поднимался вопрос и о выходе из НАТО. Россиянин Алексей, более 10 лет живущий между Мадридом и Москвой, называет это показательным.

«Испанцы всегда были лояльны к США. Точнее, относились нормально. Хватало собственных проблем — с той же Каталонией, с главными странами ЕС (Германией и Францией). Но после заявлений, что Испания — лузерская страна, взыграла гордость. Никаких жестких антиамериканских настроений нет. Но о США стали говорить больше — и только плохо», — объяснил он.

Тем не менее европейцы продолжают верить в НАТО. Три четверти респондентов поддержат отправку национальных вооруженных сил для защиты любого союзника по альянсу в случае агрессии. В случае нападения на государство ЕС отправить войска готовы 81% опрошенных.

В то же время взять в руки оружие и сражаться согласились бы лишь 19%. 47% предпочли бы участвовать в небоевых операциях, а 12% и вовсе заявили, что уедут от войны за границу.

Как замечает Politico, разрыв между декларируемой поддержкой боевых действий и личной готовностью к участию в них свидетельствует о большой проблеме для европейских правительств, которые спешно милитаризуют свои страны.

По украинской тематике результаты оказались неоднозначными. 34% респондентов считают, что помощь Евросоюза Киеву недостаточна, 31% — оптимальна, 30% — чрезмерна. Сильнее всего усилить поддержку хотели бы жители Германии, где за этот вариант выступили 45% опрошенных.

Агентство отмечает, что опрос наглядно демонстрирует, что европейцы не знают, что делать дальше. Среди граждан Европы есть недовольство американцами, инерционные заявления о военной помощи «нуждающимся», однако между властями и населением нет консенсуса.