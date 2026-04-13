Бандиты напали на автобус с футболистами и застрелили одного из них

В Гане нападающий футбольного клуба «Берекум Челси» Доминик Фримпонг погиб в результате вооруженного нападения на автобус команды. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Ганы.

Инцидент произошёл после выездного матча чемпионата страны, в котором «Берекум Челси» уступил «Самартексу» со счётом 0:1. По пути домой автобус с футболистами и персоналом был остановлен группой вооружённых людей, которые открыли огонь по транспортному средству.

По информации клуба, в момент нападения водитель попытался изменить направление движения, после чего злоумышленники начали стрелять по автобусу. Игроки и сотрудники команды были вынуждены покинуть транспорт и укрыться в ближайшей лесистой местности. В результате нападения один из футболистов получил тяжёлые ранения, позже он скончался.

Доминику Фримпонгу было 20 лет. В текущем сезоне он провёл 13 матчей за клуб и забил два гола.

Футбольная ассоциация Ганы заявила о намерении пересмотреть и усилить меры безопасности для команд, участвующих во внутренних соревнованиях, чтобы предотвратить подобные трагические случаи в будущем.