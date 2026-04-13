Раскрыты главные причины поражения партии Орбана на выборах

Поражение партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах связано с излишней верой политика в поддержку президента США Дональда Трампа и отсутствием «внятной предвыборной кампании». Такое мнение высказал News.ru сенатор Владимир Джабаров.

По мнению парламентария, визит в Венгрию вице-президента США накануне выборов «сыграл с Орбаном злую шутку».

«В Европе Трамп не пользуется популярностью. Молодежь Венгрии отвернулась от Орбана, плюс у него не было внятной предвыборной кампании, а на одной критике Украины и Евросоюза далеко не уедешь», — констатировал Джабаров.

Напомним, что голосование на парламентских выборах в Венгрии прошло 12 апреля. Явка оказалась рекордной за всю историю страны. По предварительным итогам подсчета голосов избирателей, оппозиционная партия «Тиса» претендует на 138 кресел в парламенте из 199. У правящей партии действующего премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» — 54 места.

Виктор Орбан, в течение 16 лет руководивший Венгрией, признал поражение и поздравил с победой Петера Мадьяра, лидера партии «Тиса». Мадьяр уже обещал, что в первый же день после победы его партии будут приняты антикоррупционные меры. Как и «Фидес», Тиса выступает против квот ЕС на прием мигрантов, а также за сохранение забора, построенного на границе при Орбане. Кроме того, Мадьяр обещает отменить программу привлечения иностранных рабочих.