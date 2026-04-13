Медведчук рассказал, ждет ли Украину европейское будущее
Глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что европейское будущее Украины является не более, чем миражом. Об этом он написал в статье на сайте движения.
Политик пояснил, что, согласно последним данным Евростата, 17 из 27 стран-членов ЕС не достигли минимального порога в 2% роста, необходимого для сохранения уровня жизни. По его словам, среднегодовой темп роста ВВП по ЕС составил всего 1,4%, а это означает, что Европа перестала богатеть, поэтому "европейских денег на восстановление Украины не будет".
3 апреля Медведчук сообщал, что НАТО обречено, так как США и Европа не могут разрешить противоречия по поводу конфликтов не только в Иране, но и на Украине.
Он добавил, что процесс распада НАТО имеет "необратимый" характер, и после развала альянса начнется распад ЕС.