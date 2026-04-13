В Малайзии задержали два танкера, на борту есть россияне
Власти Малайзии задержали два нефтяных танкера, среди членов экипажа которых есть россияне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на морскую службу страны.
Суда были задержаны в районе Баган-Аджам (штат Пенанг). Их подозревают в том, что они находились в сцепленном состоянии и осуществляли перегрузку нефти с судна на судно без разрешения.
Общий объем изъятого топлива составил порядка 800 тысяч литров.
В результате были операции задержаны 22 члена экипажа. Среди них - граждане России, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и Индонезии.
Принадлежность танкеров, топлива и его предполагаемое назначение не раскрываются.