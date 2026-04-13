Мэр украинского города призвал не радоваться поражению Орбана

Украинцам не стоит радоваться поражению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах. Об этом заявил мэр Днепропетровска (украинское название — Днепр) Борис Филатов в своем Telegram-канале.

«Не нужно особо радоваться и надеяться на то, что новоизбранная власть будет для нас дружественной», — написал Филатов.

По словам политика, победившая на выборах венгерская партия «Тиса» и ее лидер Петер Мадьяр должны продемонстрировать «свое отношение к Украине не словами, а поступками». Филатов также призвал украинцев не прощать уходящему венгерскому руководству «того зла, которое они наделали Украине».

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поздравил лидера победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра с итогами голосования.