Отношение к РФ, личная жизнь и планы: что известно о Петере Мадьяре

Виктор Орбан, в течение 16 лет руководивший Венгрией, признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах и поздравил с победой Петера Мадьяра, лидера партии «Тиса». Чем известен Мадьяр и как он относится к России - читайте в материале «Рамблера».

Становление и знаковый скандал

Когда Петер Мадьяр рос в период демократического перехода в Венгрии, на стене его спальни висел плакат с Виктором Орбаном, рассказал телеканал CNN. В то время Орбан был либеральным антикоммунистом, известным своим требованием вывода советских войск из Венгрии.

В хорошей физической форме, элегантный Мадьяр - чья фамилия означает «венгерский» - происходит из состоятельной будапештской семьи. Среди его родственников - юристы и судьи, а также бывший президент Ференц Мадль. Мадьяр называет себя религиозным человеком и говорит, что любит готовить и играть в футбол со своими друзьями и сыновьями.

Путь Мадьяра от верного сторонника Орбана до его заклятого врага был стремительным, подчеркивает CNN. Всего два года назад Мадьяр был членом правящей партии «Фидес». Также он был женат на Юдит Варга, некогда одной из восходящих звезд партии. Супруги около десяти лет прожили в Брюсселе, где Мадьяр работал дипломатом, а Варга была сотрудницей члена Европарламента от партии «Фидес».

В 2018 году они вернулись в Будапешт со своими тремя сыновьями. В следующем году Варга была назначена министром юстиции в правительстве Орбана - эту должность она покинула в 2023 году, чтобы возглавить партию «Фидес» на выборах в Европарламент в 2024-м.

Этот план был сорван скандалом, потрясшим партию «Фидес» в начале 2024 года. Каталин Новак, тогда президент Венгрии, помиловала бывшего чиновника, осужденного за сокрытие случаев насилия над мальчиками в детском доме. По версии CNN, помилование подорвало сложившееся у многих представление о правительстве Орбана как о защитнике христианских и семейных ценностей.

Варга, также участвовавшая в деле о помиловании, подала в отставку. Именно в этот момент, по мнению политологов, возникла «огромная потребность в ком-то, кто мог бы бросить вызов Орбану» - и Мадьяр вышел на политическую сцену.

В феврале 2024 года Мадьяр дал сенсационное интервью, обвинив Орбана и его союзников в попытках «спрятать за женскими юбками» скандал с помилованием. Мадьяр также раскритиковал положение, при котором «несколько семей владеют половиной Венгрии». Его интервью набрало почти три миллиона просмотров в стране с населением менее десяти миллионов человек.

Позже в том же году Мадьяр вступил в партию «Тиса» и быстро продвинулся по карьерной лестнице, став ее лидером. Под его руководством партия неожиданно получила почти 30 процентов голосов венгерских избирателей на выборах в Европарламент в июне 2024 года, благодаря чему Мадьяр стал евродепутатом.

Коррупция, Украина, Россия

В то время как предвыборная кампания Орбана в этом году в основном строилась вокруг внешней политики и его отношений с мировыми лидерами, кампания Мадьяра была жестко сосредоточена на внутренних проблемах, таких как экономика и коррупция.

Он также проявлял осторожность в отношении Украины, которую Орбан активно критиковал. Мадьяр, по сути, отказывался обсуждать внешнюю политику во время своей предвыборной кампании, чтобы избежать образа «либерального европейского политика».

В то же время Мадьяр пообещал восстановить западную ориентацию Венгрии и положить конец зависимости от российских энергоносителей к 2035 году, стремясь при этом к «прагматичным отношениям» с Москвой, пишет CBC. Этот срок значительно отстает от целевого показателя ЕС на 2027 год.

«Прагматизм означает, что мы не имеем права вмешиваться во внутренние дела России, а они - в наши. Мы суверенные страны, и мы уважаем друг друга, но нам не обязательно нравиться друг другу», - подчеркивал политик.

Мадьяр также заявлял, что предполагаемый обмен конфиденциальной информацией ЕС между Будапештом и Москвой при Орбане должен быть расследован как возможная государственная измена.

В отличие от Орбана, Мадьяр не отрицает право Украины когда-нибудь вступить в ЕС, но программа «Тисы» не поддерживает ускоренное вступление Киева. Также Мадьяр выступает против поставок оружия Украине.

Мадьяр вряд ли станет проукраинской альтернативой, на которую надеются многие в Брюсселе, пишет Politico. По существу Мадьяр «поразительно похож на человека, которого он хочет заменить». Партия Мадьяра также голосовала в Европарламенте против предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро.

Мадьяр, националист, подчеркивающий приоритет интересов Будапешта, ранее также критиковал ущемление прав венгерского меньшинства на Украине. Когда Владимир Зеленский публично вступил в конфликт с Орбаном из-за заблокированного кредита, Мадьяр даже встал на сторону своего оппонента: «Ни один иностранный лидер не может угрожать венгру».

Планы

Мадьяр надеется улучшить отношения с Брюсселем, поскольку Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, удерживает около 18 миллиардов евро финансирования Венгрии из-за опасений по поводу отката от демократических принципов при Орбане. Заморозка этих средств - эквивалентных примерно десяти процентам национального производства страны - усугубила экономический спад в Венгрии.

Мадьяр обещал, что в первый же день после победы его партии будут приняты антикоррупционные меры. Как и «Фидес», Тиса выступает против квот ЕС на прием мигрантов, а также за сохранение забора, построенного на границе при Орбане. Кроме того, Мадьяр обещает отменить программу привлечения иностранных рабочих.

Над победой Мадьяра нависает вопрос о том, что правительство под руководством «Тисы» сможет реально сделать. За 16 лет правления партии «Фидес» она заполнила венгерское государство, СМИ и судебную систему лояльными ей людьми; и как они отреагируют на смену правительства, остается под вопросом, подчеркивает The Guardian.