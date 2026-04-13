«Большие проблемы» Израиля и жесткий тупик: чем закончится пауза в переговорах Ирана и США

Первый раунд переговоров США и Ирана в Исламабаде не привел к снижению напряженности на Ближнем Востоке, угроза сохраняется прежде всего для Израиля. Что может произойти в случае провала диалога, рассказал «Аргументам и фактам» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Переговоры между США и Ираном прошли 11-12 апреля в Исламабаде. Стороны в общей сложности 24 часа обсуждали вопросы ядерной программы Исламской Республики, финансов, блокады Ормузского пролива, завершения конфликта в целом.

В Иране отметили, что в ходе переговоров удалось добиться понимания по ряду второстепенных вопросов, но ни Вашингтон, ни Тегеран не пошли на компромиссы по ключевым пунктам. В США заметили, что иранская сторона отказалась выполнить требования Белого дома.

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, первые лица США и Ирана, принимавшие участие в переговорах, «не смогут там оставаться надолго», поэтому искать варианты решения спорных вопросов будут команды переговорщиков «второго плана».

«Если переговоры ничем не закончатся, тогда начнутся большие проблемы, прежде всего у Израиля. Иран посвятит этот перерыв, помимо всего прочего, еще и расчистке заваленной части выходов из своих подземных хранилищ. В первые, по крайней мере, часы после возобновления боевых действий иранцы успеют выпустить по Израилю столько, что [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху мало не покажется», — предупредил эксперт.

При этом он назвал причиной «жесткого тупика», в котором оказались участники переговоров в Исламабаде, неприемлемые для иранской делегации требования США. В Вашингтоне хотят «запретить Ирану любые ядерные исследования, добиться, чтобы он прекратил строительство ракет и беспилотников и поддержку своих союзников», уточнил Вассерман.

«Понятно, что после этого Иран станет столь легкой добычей, что он, скорее всего, сочтет, что проще погибнуть в бою, это не так больно, как умереть в оккупации», — объяснил депутат.

Все это происходит на фоне реализуемой Израилем стратегии по «истреблению» соседей и «сколько-нибудь вменяемых сил на Ближнем Востоке». При этом Ирану удалось заручиться поддержкой Омана, которому он предложил делить пополам пошлины за проход танкеров через Ормузский пролив. Таким образом, угрозы США арестовывать танкеры, заплатившие Ирану, наталкиваются на экономическую выгоду арабских монархий, заметил парламентарий.

Пока идут переговоры, против Биньямина Нетаньяху выдвигаются беспрецедентные обвинения, в частности, прокуроры в Турции запросили для израильского премьера и еще 34 чиновников сроки от 1 102 до 4 596 лет по делу о геноциде. Но Анатолий Вассерман уверен, что опасаться израильскому политику стоит собственных правоохранителей.

«В тюрьму Нетаньяху сядет прежде всего на родине. В Израиле против него возбуждено несколько уголовных дел по достаточно серьезным обвинениям. Этим делам не дают ход только потому, что пока Нетаньяху находится во главе правительства. Как только этот состав правительства «кончится», дела будут пущены в ход», — констатировал он.

Напомним, что Израиль начал бомбить сектор Газа. Это произошло после того, как 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. Специальная комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом. В 72-страничном отчете указано, что Израиль совершил четыре из пяти «актов геноцида», определенных Конвенцией 1948 года.