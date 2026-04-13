Глава МИД Украины поздравил победителя выборов в Венгрии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поздравил лидера победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра с итогами голосования. Его слова передает официальный Telegram-канал МИД Украины.

«Поздравляем венгерский народ с сегодняшними демократическими, прозрачными и историческими парламентскими выборами», — утверждается в послании главы украинского внешнеполитического ведомства.

Сибига пожелал Мадьяру и его партии «успехов в реализации ожиданий» венгров. Он также выразил готовность к сотрудничеству и открытию новой страницы в отношениях Киева и Будапешта.

Ранее Мадьяр заявил, что в диалоге с Россией не желает представлять интересы Украины. По его словам, «никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии, все хотят провенгерского».