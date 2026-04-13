Иран резко ответил США на угрозу морской блокады

Любые попытки США морской блокады «обречены на провал». Об этом заявил высокопоставленный военный советник верховного лидера Ирана и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи, передает CNN.

«Соединенные Штаты, потерпевшие историческое поражение от Ирана в попытке открыть Ормузский пролив, также обречены на провал в любой военно-морской блокаде», — сказал он. Резаи подчеркнул, что Тегеран не допустит подобного шага со стороны Вашингтона, добавив, что Исламская Республика обладает «значительными неиспользованными возможностями» для противодействия любым угрозам. Советник верховного лидера также отметил, что «Иран — не то место, которое можно сдержать твиттами и вымышленными планами блокады».

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что Соединенные Штаты начнут морскую блокаду всех судов, входящих и выходящих из портов Ирана. Ограничения судоходства начнутся в понедельник, 13 апреля, в 17:00 по московскому времени. Блокада будет распространяться на суда всех стран, исключением станут корабли, которые следуют транзитом через Ормузский пролив в неиранские порты.