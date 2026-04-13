Экс-директор ЦРУ призвал к свержению президента Трампа

Бывший директор Центрального разведывательного управления Джон Бреннан добавил свое имя к растущим призывам к отставке президента США Трампа на том основании, что он не подходит для этой должности. Экс-глава ЦРУ утверждает, что 25-я поправка к конституции США, касающаяся принудительного отстранения от должности, была “написана с учетом таких людей как Дональд Трамп”.

Джон Бреннан, занимавший пост главы американского шпионского ведомства во время президентства Барака Обамы, сказал MS Now в субботу, что недавние резкие высказывания Трампа об уничтожении иранской цивилизации и те опасности, которую он представляет для стольких жизней, заслуживают его отставки из Овального кабинета.

“Этот человек явно не в себе, - сказал экс-директор ЦРУ. – Я думаю, что 25-я поправка была написана с учетом таких как Дональд Трамп”.

Бреннан добавил, что Трамп стал слишком большой обузой, чтобы позволить ему продолжать оставаться главнокомандующим, имеющим в своем распоряжении огромную огневую мощь, включая ядерный арсенал США.

Комментарии экс-директора ЦРУ выдвинули его на передний план растущих дебатов по поводу решения Трампа начать войну с Ираном и его все более жестоких угроз нанести массовый ущерб этой стране. Как напоминает The Guardian, 7 апреля президент США предупредил, что “вся цивилизация Ирана погибнет сегодня ночью”, если иранский режим не выполнит его ультиматум – эта угроза, по словам Бреннана, намекала на развертывание ядерного потенциала.

По мере того как Трамп наращивал свою агрессивную и наполненную ругательствами риторику, все большее число демократов в ответ призывали к применению 25-й поправки. Эта мера, закрепленная в конституции США в 1967 году, позволяет вице-президенту и большинству членов кабинета отстранять президента от должности на том основании, что он “не в состоянии выполнять полномочия и обязанности, связанные со своей должностью”, поясняет The Guardian.

Согласно последним данным NBC News, более 70 демократов в Конгрессе призвали к применению этой поправки в отношении Трампа.

Шансы на то, что это действительно произойдет, близки к нулю, учитывая абсолютную лояльность, которую продолжают демонстрировать Трампу его вице-президент Джей Ди Вэнс и весь его кабинет, комментирует The Guardian. Однако обеспокоенность по поводу все более резких высказываний Трампа и мрачных угроз, вероятно, сохранится, учитывая провал мирных переговоров между США и Ираном в субботу, а также возможность возобновления военных действий на Ближнем Востоке.

Комментарии Бреннана выглядят особенно поразительными, учитывая, что министерство юстиции США при Трампе активно расследует его деятельность в рамках вендетты президента против его предполагаемых врагов, отмечает The Guardian. Под давлением Белого дома министерство юстиции в июле возбудило уголовное дело в отношении Бреннана и бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Два месяца спустя Коми было предъявлено обвинение по двум пунктам, обвинявшим его во лжи Конгрессу во время дачи показаний в 2020 году в связи с расследованием так называемого «вмешательства России” в американские выборы. Судья отклонил это обвинение.

Как предполагает The Guardian, расследование в отношении Бреннана продолжается. В марте председатель юридического комитета Палаты представителей, союзник Трампа Джим Джордан заявил, что расследование “набирает обороты”.