Раскрыта позиция Мадьяра по сотрудничеству с Россией

Лидер победившей на парламентских выборах оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр допускает возможность сохранения импорта российских энергоресурсов. Об этом сообщает The New York Times.
В то же время ожидается, что новое руководство Венгрии сможет разблокировать предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, ранее заблокированного правительством премьер-министра Виктора Орбана.
Ранее Мадьяр заявил, что в диалоге с Россией не желает представлять интересы Украины. По его словам, «никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии, все хотят провенгерского».