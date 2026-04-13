Два танкера вышли из ОАЭ в сторону Ормузского пролива на фоне блокады США

Два танкера — New Future и попавший под санкции США Auroura — ранним утром в понедельник покинули воды ОАЭ и взяли курс на северо-восток, сообщает Bloomberg.

Судя по данным отслеживания, они движутся южнее иранского острова Ларак — маршрут, который Тегеран недавно рекомендовал судам, следующим на восток.

Накануне, после срыва переговоров с Ираном, президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде районов вокруг Ормузского пролива. Ограничения касаются всех судов, заходящих в иранские порты или прибрежные воды либо выходящих из них. Время начала блокады оставалось нечетким: Трамп заявил о немедленных действиях, тогда как военные назвали стартом 10:00 по Нью-Йорку.

New Future с более чем 330 тыс. баррелей газойля на борту направляется в оманский порт Сохар. Танкер под флагом Маршалловых Островов принадлежит гонконгской компании Hong Kong Chuanglang Shipping. Auroura под панамским флагом транслирует сигнал об индийском экипаже — прием, к которому прибегают многие суда при проходе пролива.

В декабре танкер попал под санкции США за связи с иранской нефтяной торговлей. Обе компании не ответили на запросы Bloomberg. США и Иран борются за контроль над проливом, через который ранее проходила пятая часть мировых поставок нефти. Блокада со стороны Вашингтона — ответный шаг, призванный лишить Тегеран доходов от экспорта энергоресурсов, говорится в материале.