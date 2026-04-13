Раскрыта причина провала переговоров США и Ирана

Переговоры между США и Ираном в Исламабаде не привели к подписанию соглашения из-за серьезных разногласий сторон по ключевым вопросам.

Об этом сообщает издание Time со ссылкой на источник.

«Иран не согласился с рядом "красных линий", установленных администрацией [президента США Дональда] Трампа, включая прекращение обогащения урана, демонтаж всех основных предприятий по обогащению и вывоз из страны запасов высокообогащенного урана», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что иранская делегация не согласилась прекратить финансирование союзных воинствующих группировок в регионе и полностью открыть Ормузский пролив без взимания платы за проход.

Трамп набросился с критикой на Папу Римского

При этом аналитик Камран Бокхари считает, что уход американской делегации стал «классическим ходом» переговорной стратегии Трампа, направленным на усиление давления на оппонента.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что существующий спор между Вашингтоном и Тегераном еще слишком велик, чтобы преодолеть возникшие разногласия.