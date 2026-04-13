Трамп попытался оправдаться за образ божественного целителя

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил журналистам, что только «фейковые СМИ» могли предположить, что он опубликовал изображение с собой в образе Иисуса Христа, однако, по его словам, он выступал в качестве доктора. Его слова приводит РИА Новости.

«Я опубликовал это и подумал, что я в образе врача. Только фейковые СМИ могли до такого додуматься», – сказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что на картинке предполагалось, что он — врач, который помогает «людям выздоравливать». После критики президент удалил из своей соцсети Truth Social эту публикацию с изображением, сгенерированным искусственным интеллектом.

Накануне Трамп в соцсети Truth Social опубликовал собственное изображение, на котором предстал в роли целителя. На картинке глава государства кладет одну руку на лоб лежащего в кровати пациента. От его прикосновения вокруг головы мужчины появляется свет.

Осенью 2024 года российский президент Владимир Путин назвал действующего американского лидера умным и достаточно опытным политиком и выразил готовность к диалогу с его администрацией.