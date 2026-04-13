Трампу безразлично, вернется ли Иран за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает важным, вернётся ли Иран к переговорам с США, подчеркнув, что его устраивает любой исход. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Тегеран сейчас находится в крайне сложном положении, что, по мнению американского лидера, влияет на его переговорные позиции.

Ранее стороны провели раунд консультаций, однако прийти к договорённостям не удалось из-за сохраняющихся разногласий.

ВСУ перебросили стратегические резервы под Сумы из-за массовых потерь

По данным источника, командование ВСУ перебросило стратегические резервы в район Сум на фоне серьёзных потерь на этом направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идёт о 92-м и 209-м отдельных противотанковых батальонах, которые ранее находились в резерве сухопутных войск.

Как утверждается, усиление связано с потерями в ряде механизированных и аэромобильных подразделений, а также попыткой стабилизировать ситуацию и вернуть утраченные позиции.

Дмитриев предрекает скорый распад ЕС после выборов в Венгрии

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что итоги выборов в Венгрии могут ускорить процессы распада Европейского союза.

Об этом сообщает ТАСС.

Он также предложил оценить справедливость своего прогноза через несколько месяцев, подчеркнув возможные последствия политических изменений.

Поводом для комментария стали результаты голосования, по итогам которого оппозиционная партия получила большинство мест в парламенте страны.

Главком Уганды потребовал от Турции $1 млрд и жену

Командующий вооружёнными силами Уганда Мухузи Кайнеругаба выступил с резонансными требованиями к Турции, включая выплату крупной суммы и личные условия. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, он заявил о необходимости предоставления $1 млрд, пригрозив в противном случае разрывом дипломатических отношений в течение месяца.

Позднее генерал также упомянул требование о браке с «самой красивой женщиной» страны, однако этот пост вскоре был удалён.

Внук де Голля назвал абсурдным утверждение, что РФ планирует вторжение в Европу

Внук Шарля де Голля, Пьер де Голль, заявил, что утверждения о планах России вторгнуться в Европу являются необоснованными и не соответствуют действительности. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Москва не заинтересована в военных конфликтах и стремится к формированию баланса в условиях многополярного мира.

Он также подчеркнул важность диалога и отметил, что европейским странам, включая Францию, стоит внимательнее относиться к позициям сторонников сотрудничества с Россией.