Мадьяр заявил об освобождении Венгрии от Орбана

Лидер оппозиционной партии «Тиса» выступил на митинге в Будапеште накануне вечером.

«Это не маленькая, а очень большая победа. Вместе с вами мы изменили систему Орбана. Вместе мы освободили Венгрию и вернули её себе», — отметил он.

Политик пообещал восстановить полноправное участие страны в Евросоюзе и НАТО, а также предпринять шаги по укреплению в Венгрии демократии.

По словам Мадьяра, Будапешт вновь станет сильным союзником в ЕС и НАТО. Виктор Орбан, занимающий должность премьер-министра Венгрии с 2010 года, признал поражение на выборах после того, как накануне вечером завершилось голосование. Нового премьера страны изберут в ближайшие 30 дней.