Трамп заявил о любви к одной европейской стране

Президент США Дональд Трамп, продолжая перепалку с папой Римским Львом XIV, заявил, что для Ирана обладание ядерной бомбой абсолютно недопустимо.

«Не мог бы кто-нибудь сообщить Папе Льву, что Иран убил как минимум 42 тыс. невинных, полностью невооружённых протестующих за последние два месяца, и что для Ирана обладание ядерной бомбой абсолютно недопустимо», — написал он в Truth Social.

Ранее Трамп обрушился с критикой на Папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики.

До этого Папа Римский Лев XIV призвал не вредить людям Ирана и назвал неприемлемыми угрозы в адрес народа исламской республики.

Министр иностранных дел страны Аббас Аракчи между тем заявил, что Иран настаивает на своём праве на обогащение урана и не намерен отказываться от него, даже если это приведёт к военному конфликту.