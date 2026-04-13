Трампу безразлично, вернется ли Тегеран за стол переговоров

Президент США Дональд Трамп утверждает, что ему все равно, вернется ли Тегеран к переговорам с Вашингтоном. Его слова приводит РИА Новости.

"Мне все равно, вернутся они [к переговорам] или нет. Если они не вернутся, меня это устраивает", - сказал глава Белого дома.

Так американский лидер отреагировал на вопрос журналистов о том, как долго он будет ждать возвращения Ирана за стол переговоров. Кроме того, по словам Трампа, Вашингтон "был очень дружелюбным", так как американские войска "не стали разрушать слишком много мостов - только один".

США и Иран не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал Тегерану "окончательное и лучшее предложение", однако иранская сторона отказалась принять условия.

В Тегеране, в свою очередь, сообщили, что разногласия сохраняются, а контакты продолжатся на уровне экспертов. 12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Глава государства выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.