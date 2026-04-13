Госдеп США лишил грин-карты сына экс-вице-президента Ирана

Государственный департамент США сообщил, что американские власти лишили грин-карты мужчину, которого ведомство называет сыном бывшего вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар (2017–2021) - Иссу Хашеми.

Ранее, в начале апреля, госдеп заявлял о лишении грин-карт и аресте женщин, которых он назвал родственницами убитого иранского генерала Касема Сулеймани. Однако дочь генерала, Зейнаб Сулеймани, опровергла эту информацию, заявив, что арестованные не имеют отношения к их семье.

В новом заявлении госдепа говорится, что на этой неделе федеральные агенты арестовали троих граждан Ирана - Сейеда Иссу Хашеми, Марьям Тахмасеби и их сына - после того, как госсекретарь Марко Рубио лишил их статуса законных постоянных резидентов. В настоящее время они находятся под стражей в иммиграционной службе ICE и ожидают депортации из США.

