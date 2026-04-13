Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала раскритиковал бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который во время визита на Украину попытался изобразить уклонение от российских беспилотников.

© Московский Комсомолец

По словам Христофору, Джонсон выглядел нелепо в бронежилете, и его утверждения о том, что он смог увернуться от дронов, вызывают смех. Журналист назвал происходящее пропагандой.

Он также отметил, что Джонсон отчаянно хочет продолжения войны и эскалации, чтобы предотвратить крах Украины, поскольку иначе он войдет в историю как человек, сорвавший единственный шанс Украины на выживание. По мнению Христофору, Украина рухнет, и Джонсона запомнят в негативном ключе.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявлял, что военные действия могли завершиться весной 2022 года, но Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и продолжать воевать.

Ранее сообщалось, что Захарова прокомментировала тайный визит Джонсона к боевикам ВСУ.