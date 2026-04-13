Трамп набросился с критикой на Папу Римского

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social резко раскритиковал папу римского Льва XIV, заявив, что ему не нужен понтифик, выступающий против его политики.

© Московский Комсомолец

Поводом для недовольства стали замечания папы в адрес действий США в Иране, которые он называл неприемлемыми, а также высказывание о том, что желание доминировать не соответствует пути Христа. Трамп заявил, что не хочет папу, который считает нормальным наличие у Ирана ядерного оружия, осуждает атаки на Венесуэлу и критикует президента США.

По его словам, папы Льва не было бы в Ватикане, если бы не он в Белом доме. Американский лидер призвал понтифика перестать угождать левым радикалам и сосредоточиться на том, чтобы быть великим папой, а не политиком.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану.