Маск обвинил фонды Сороса в захвате власти в Венгрии

Американский бизнесмен Илон Маск, комментируя прошедшие парламентские выборы в Венгрии, заявил, что власть в стране захватила организация финансиста Джорджа Сороса*.

Таким образом он ответил в соцсети Х на утверждения сына финансиста — Алекса Сороса — о том, что венгерский народ якобы вернул себе страну.

«Венгрию захватили структуры Сороса», — говорится в сообщении.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что поздравил оппозиционную партию «Тиса» с победой на выборах в парламент.

Также он признал, что результаты выборов болезненны для партии «Фидес».

Лидер победившей на парламентских выборах оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр между тем призвал всех государственных руководителей страны, включая президента Тамаша Шуйока, уйти в отставку.

* Деятельность фонда «Открытое общество» признана нежелательной в России.