Крупнейшие нефтекомпании сделали предупреждение США из-за Ирана

Руководители трех крупнейших нефтяных компаний Соединенных Штатов предупредили администрацию Дональда Трампа о грядущем кризисе в связи с обстановкой на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным журналистов, в последние недели главы мощнейших нефтяных гигантов предупредили чиновников Белого дома, что длительное закрытие Ормузского пролива грозит нарушением глобальных цепочек поставок топлива. Кроме того, последствия, связанные с этой мерой, могут еще больше усугубить кризис, пишет издание.

Официальные лица успокоили глав компаний, заявив, что пробка в проливе будет решена в течение нескольких недель, а не месяцев. Некоторые руководители в частных беседах выражали пессимистичные настроения, говоря о том, что неопределенность в связи с возникшим конфликтом в Иране делает невозможным планирование долгосрочных инвестиций.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что Америка 13 апреля начинает морскую блокаду Ирана. Ее распространят на все страны, тогда как исключением станут корабли, следующие транзитом через Ормузский пролив в неиранские порты.