Илон Маск рассказал, кто стоит за новой властью в Венгрии

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя пост Джорджа Сороса о результатах парламентских выборов в Венгрии, заявил, что его фонды взяли власть в этой стране.

Ранее Сорос, говоря о выборах, на которых оппозиционная партия «Тиса» лидирует (после подсчета 98,79% голосов она получает 138 из 199 мест), заявил, что народ Венгрии якобы «вернул себе свою страну».

Маск написал в соцсети Х: «Организация Сороса взяла власть в Венгрии».

Деятельность Сороса оценивается неоднозначно из-за финансовых спекуляций и скандальной репутации, его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист ранее не отрицал, что его деньги помогли провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и «евромайдан» в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела, а в СМИ его часто связывают с Демократической партией США.

Ранее сообщалось, что лидер венгерской партии "Тиса" Мадьяр выступил с заявлением о Путине.